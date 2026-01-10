Зеленський обговорив із Будановим посилення санкцій і пріоритети роботи Офісу Президента

Під час зустрічі також обговорили дипломатичний трек і внутрішньополітичні завдання.

Президент Володимир Зеленський обговорив із Кирилом Будановим подальшу роботу Офісу Президента та ключові напрями внутрішньої й зовнішньої політики.

За словами Глави держави, однією з головних тем стала санкційна політика.

Зеленський наголосив, що всі напрями тиску на Росію та пов’язаних із нею осіб мають не лише зберігатися, а й адаптуватися до змін реалій воєнного часу.

Президент підкреслив, що санкційний інструментарій і надалі посилюватимуть.

Кирило Буданов також доповів про частину міжнародних зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Окремо під час розмови визначили завдання у сфері внутрішньої політики, які потребують першочергового вирішення.

«Доповідь Кирила Буданова. Обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, і зокрема питання санкційної політики. Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій. Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку», — зазначив Президент.

