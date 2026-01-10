Коли киянам повернуть світло і тепло – Свириденко назвала терміни

У столиці відновлюють тепло, на правому березі вже діють планові відключення, на лівому зберігаються аварійні.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що перехід Києва на планові графіки електропостачання очікується до кінця дня. За її словами, тривають роботи з відновлення енергопостачання для мешканців столиці та Київської області.

Станом на зараз система теплопостачання в Києві запущена. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла очікують уже сьогодні.

«Ситуація з електроенергією залишається складнішою. Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення. Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Просимо ощадливо споживати електроенергію в час відновлення енергосистеми після обстрілів», – зауважила прем’єрка.

Свириденко зазначила, що проводиться необхідна координація з генеруючими компаніями та всіма профільними службами, а уряд надає повну підтримку для якнайшвидшого збільшення обсягів подачі електроенергії. За її словами, очікується, що до кінця дня столиця перейде на планові графіки електропостачання.

Прем’єр-міністерка також повідомила, що на Київщині тривають відновлювальні роботи. Уже відновлено енергопостачання для 275 тисяч домівок, і очікується, що мешканці області отримають світло в оселях до кінця поточної доби.

