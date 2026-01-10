  1. В Украине

Когда киевлянам вернут свет и тепло – Свириденко назвала сроки

13:35, 10 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В столице восстанавливают тепло, на правом берегу уже действуют плановые отключения, на левом сохраняются аварийные.
Когда киевлянам вернут свет и тепло – Свириденко назвала сроки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что переход Киева на плановые графики электроснабжения ожидается до конца дня. По ее словам, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения для жителей столицы и Киевской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На данный момент система теплоснабжения в Киеве запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск подачи непосредственно в дома. Полную подачу тепла ожидают уже сегодня.

«Ситуация с электроэнергией остается более сложной. Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения. Энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели. Просим экономно потреблять электроэнергию во время восстановления энергосистемы после обстрелов», – отметила премьер.

Свириденко отметила, что проводится необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами, а правительство оказывает полную поддержку для скорейшего увеличения объемов подачи электроэнергии. По ее словам, ожидается, что до конца дня столица перейдет на плановые графики электроснабжения.

Премьер-министр также сообщила, что в Киевской области продолжаются восстановительные работы. Уже восстановлено энергоснабжение для 275 тысяч домов, и ожидается, что жители области получат свет в домах до конца текущих суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев энергетика свет отопление Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]