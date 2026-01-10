Когда киевлянам вернут свет и тепло – Свириденко назвала сроки

В столице восстанавливают тепло, на правом берегу уже действуют плановые отключения, на левом сохраняются аварийные.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что переход Киева на плановые графики электроснабжения ожидается до конца дня. По ее словам, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения для жителей столицы и Киевской области.

На данный момент система теплоснабжения в Киеве запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск подачи непосредственно в дома. Полную подачу тепла ожидают уже сегодня.

«Ситуация с электроэнергией остается более сложной. Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения. Энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели. Просим экономно потреблять электроэнергию во время восстановления энергосистемы после обстрелов», – отметила премьер.

Свириденко отметила, что проводится необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами, а правительство оказывает полную поддержку для скорейшего увеличения объемов подачи электроэнергии. По ее словам, ожидается, что до конца дня столица перейдет на плановые графики электроснабжения.

Премьер-министр также сообщила, что в Киевской области продолжаются восстановительные работы. Уже восстановлено энергоснабжение для 275 тысяч домов, и ожидается, что жители области получат свет в домах до конца текущих суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.