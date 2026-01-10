  1. В Україні

Володимир Зеленський: результати спецоперацій СБУ вже є, нові — погоджені

16:17, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Презиздент заслухав доповідь керівника СБУ Хмари про операцій проти ворога.
Володимир Зеленський: результати спецоперацій СБУ вже є, нові — погоджені
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тимчасовий виконувач обов'язків очільника Служби безпеки України Євгеній Хмара доповів Президенту Володимиру Зеленському щодо спецоперацій відомства.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Глава держави наголосив: важливо, що бойові операції СБУ реалізовуються саме так, як потрібно Україні.

За його словами, деталі окремих нещодавніх операцій наразі не можуть бути оприлюднені, однак очікувані результати вже досягнуті.

«Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені. Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом. Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси», — підкреслив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]