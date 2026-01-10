Володимир Зеленський: результати спецоперацій СБУ вже є, нові — погоджені

Презиздент заслухав доповідь керівника СБУ Хмари про операцій проти ворога.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тимчасовий виконувач обов'язків очільника Служби безпеки України Євгеній Хмара доповів Президенту Володимиру Зеленському щодо спецоперацій відомства.

Глава держави наголосив: важливо, що бойові операції СБУ реалізовуються саме так, як потрібно Україні.

За його словами, деталі окремих нещодавніх операцій наразі не можуть бути оприлюднені, однак очікувані результати вже досягнуті.

«Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені. Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом. Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси», — підкреслив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.