Владимир Зеленский: результаты спецопераций СБУ уже есть, новые — согласованы

Президент заслушал доклад руководителя СБУ Хмары об операциях против врага.

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара доложил Президенту Владимиру Зеленскому о спецоперациях ведомства.

Глава государства подчеркнул: важно, что боевые операции СБУ реализуются именно так, как это нужно Украине.

По его словам, детали отдельных недавних операций пока не могут быть обнародованы, однако ожидаемые результаты уже достигнуты.

«Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодняшний день еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы. Служба безопасности Украины продолжает противодействие всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом. Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Благодарю всех оперативников и спецназначенцев СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы», — подчеркнул Зеленский.

