  1. В Украине

Владимир Зеленский: результаты спецопераций СБУ уже есть, новые — согласованы

16:17, 10 января 2026
Президент заслушал доклад руководителя СБУ Хмары об операциях против врага.
Владимир Зеленский: результаты спецопераций СБУ уже есть, новые — согласованы
Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара доложил Президенту Владимиру Зеленскому о спецоперациях ведомства.

Глава государства подчеркнул: важно, что боевые операции СБУ реализуются именно так, как это нужно Украине.

По его словам, детали отдельных недавних операций пока не могут быть обнародованы, однако ожидаемые результаты уже достигнуты.

«Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодняшний день еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы. Служба безопасности Украины продолжает противодействие всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом. Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Благодарю всех оперативников и спецназначенцев СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы», — подчеркнул Зеленский.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

