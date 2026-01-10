  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Спір щодо дитини, яка постійно проживає в Україні, але тимчасово перебуває за кордоном, має розглядати український суд — позиція КЦС ВС

15:23, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд наголосив, що визначальним для юрисдикції є звичайне місце проживання дитини, а не фактичне місце її перебування.
Спір щодо дитини, яка постійно проживає в Україні, але тимчасово перебуває за кордоном, має розглядати український суд — позиція КЦС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд, розглядаючи справу №563/947/23, дійшов висновку, що спір про визначення місця проживання дитини, яка від народження має постійне місце проживання в Україні, але була тимчасово вивезена за кордон і не повернута одним із батьків, належить до юрисдикції судів України. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Навіть за наявності рішень іноземних судів між тими самими сторонами це не позбавляє українські суди повноважень розглядати вимогу матері про визначення місця проживання дитини, якщо такі рішення не визнані в Україні та ґрунтуються на інших підставах.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду також підтвердив, що за обставин цієї справи визначення місця проживання дитини з матір’ю відповідає найкращим інтересам дитини.

Обставини справи

Подружжя, яке має малолітню доньку, фактично припинило сімейні відносини. Від народження дитина постійно проживала з матір’ю в Україні. Батько періодично працював за кордоном, а з 2022 року постійно проживає у Фінляндії.

Після запровадження воєнного стану мати разом із донькою тимчасово перебувала з батьком за кордоном, але згодом за його згодою повернулася з дитиною в Україну. На прохання батька мати надала нотаріально посвідчену згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон строком на один місяць у супроводі батька та/або бабусі.

Після спливу погодженого строку батько дитину в Україну не повернув. Надалі мати намагалася самостійно повернути доньку, однак на кордоні дитину було відібрано на підставі тимчасового рішення іноземного суду про проживання дитини з батьком.

Мати звернулася до суду в Україні з позовом про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини разом із нею. Батько заперечував, посилаючись на наявність рішень судів Фінляндії, якими дитину залишено з ним.

Суд першої інстанції задовольнив позов, визначивши місце проживання дитини з матір’ю. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Позиція Верховного Суду

Розглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд зосередився на трьох ключових питаннях: юрисдикції судів України, впливі рішень іноземних судів та відповідності ухваленого рішення найкращим інтересам дитини.

Щодо юрисдикції

ВС наголосив, що відповідно до міжнародних конвенцій юрисдикція у справах про захист прав дитини визначається за її звичайним місцем проживання. Таким місцем у цій справі є Україна, де дитина проживала від народження і звідки була тимчасово вивезена за згодою матері.

Тимчасове перебування дитини за кордоном, а також її неправомірне утримання після спливу погодженого строку не змінюють звичайного місця проживання дитини і не позбавляють суди України юрисдикції.

Щодо рішень іноземних судів

Верховний Суд зазначив, що наявність рішень іноземних судів між тими самими сторонами не є підставою для залишення позову матері без розгляду, якщо:

  • ці рішення не визнані в Україні у встановленому законом порядку;
  • вони ухвалені з інших підстав;
  • їх предмет і фактичні обставини не є тотожними вимогам, заявленим у суді України.

ВС підкреслив, що недобросовісні дії одного з батьків, спрямовані на зміну юрисдикції шляхом неправомірного утримання дитини за кордоном, не можуть впливати на визначення компетентного суду.

Щодо найкращих інтересів дитини

Оцінюючи обставини справи, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, що проживання дитини з матір’ю відповідає її найкращим інтересам.

ВС урахував вік дитини, тривале проживання з матір’ю від народження, належні умови для виховання та розвитку в Україні, а також факт неправомірного утримання дитини батьком після закінчення строку тимчасового виїзду за кордон.

Верховний Суд зауважив, що визначення місця проживання дитини з матір’ю не позбавляє батька батьківських прав і не звільняє його від обов’язків щодо виховання та утримання дитини.

Рішення у справі

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу батька, змінивши мотивувальні частини рішень судів першої та апеляційної інстанцій, але залишив їхні висновки щодо визначення місця проживання дитини з матір’ю без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набрала законної сили з моменту ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд діти судова практика КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]