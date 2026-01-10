Спор относительно ребенка, который постоянно проживает в Украине, но временно находится за границей, должен рассматривать украинский суд — позиция КГС ВС

Верховный Суд, рассматривая дело №563/947/23, пришел к выводу, что спор об определении места проживания ребенка, который с рождения имеет постоянное место проживания в Украине, но был временно вывезен за границу и не возвращен одним из родителей, относится к юрисдикции судов Украины.

Даже при наличии решений иностранных судов между теми же сторонами это не лишает украинские суды полномочий рассматривать требование матери об определении места проживания ребенка, если такие решения не признаны в Украине и основаны на иных основаниях.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда также подтвердил, что при обстоятельствах данного дела определение места проживания ребенка с матерью соответствует наилучшим интересам ребенка.

Обстоятельства дела

Супруги, имеющие малолетнюю дочь, фактически прекратили семейные отношения. С рождения ребенок постоянно проживал с матерью в Украине. Отец периодически работал за границей, а с 2022 года постоянно проживает в Финляндии.

После введения военного положения мать вместе с дочерью временно находилась с отцом за границей, однако впоследствии с его согласия вернулась с ребенком в Украину. По просьбе отца мать предоставила нотариально удостоверенное согласие на временный выезд ребенка за границу сроком на один месяц в сопровождении отца и/или бабушки.

По истечении согласованного срока отец ребенка в Украину не вернул. В дальнейшем мать пыталась самостоятельно вернуть дочь, однако на границе ребенок был изъят на основании временного решения иностранного суда о проживании ребенка с отцом.

Мать обратилась в суд в Украине с иском о расторжении брака и определении места проживания ребенка вместе с ней. Отец возражал, ссылаясь на наличие решений судов Финляндии, которыми ребенок оставлен с ним.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, определив место проживания ребенка с матерью. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Позиция Верховного Суда

Рассматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд сосредоточился на трех ключевых вопросах: юрисдикции судов Украины, влиянии решений иностранных судов и соответствии принятого решения наилучшим интересам ребенка.

Относительно юрисдикции

ВС подчеркнул, что в соответствии с международными конвенциями юрисдикция по делам о защите прав ребенка определяется по его обычному месту проживания. Таким местом в данном деле является Украина, где ребенок проживал с рождения и откуда был временно вывезен с согласия матери.

Временное пребывание ребенка за границей, а также его неправомерное удержание после истечения согласованного срока не изменяют обычного места проживания ребенка и не лишают суды Украины юрисдикции.

Относительно решений иностранных судов

Верховный Суд отметил, что наличие решений иностранных судов между теми же сторонами не является основанием для оставления иска матери без рассмотрения, если:

эти решения не признаны в Украине в установленном законом порядке;

они приняты по иным основаниям;

их предмет и фактические обстоятельства не являются тождественными требованиям, заявленным в суде Украины.

ВС подчеркнул, что недобросовестные действия одного из родителей, направленные на изменение юрисдикции путем неправомерного удержания ребенка за границей, не могут влиять на определение компетентного суда.

Относительно наилучших интересов ребенка

Оценивая обстоятельства дела, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что проживание ребенка с матерью соответствует его наилучшим интересам.

Суд учел возраст ребенка, длительное проживание с матерью с рождения, надлежащие условия для воспитания и развития в Украине, а также факт неправомерного удержания ребенка отцом после окончания срока временного выезда за границу.

Верховный Суд указал, что определение места проживания ребенка с матерью не лишает отца родительских прав и не освобождает его от обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Решение по делу

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу отца, изменив мотивировочные части решений судов первой и апелляционной инстанций, однако оставил их выводы относительно определения места проживания ребенка с матерью без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.