  1. Суд инфо
  2. / В Украине

ВАКС избрал меру пресечения судье из Луганской области Ивану Посохову — 1,3 млн грн залога

15:28, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следственный судья ВАКС применил к одному из судей Луганской области, который командирован в районный суд Черновицкой области, меру пресечения в виде залога в размере 1 331 200 грн. Об этом информирует Высший антикорсуд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Напомним, речь идет о судье Северодонецкого городского суда Луганской области Иване Посохове, которого командировали в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.

В рамках досудебного расследования установлено, что судья подстрекал адвоката к предоставлению 30 тысяч долларов судье Соломенского райсуда Киева.

Подозреваемый или залогодатель не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда.

На подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд в уголовном производстве по первому требованию;
  • не отлучаться из г. Черновцы и Черновицкой области без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
  • сообщать следователю (детективу), прокурору и суду об изменении своего места проживания и/или работы:
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
  • сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Срок действия постановления в части возложенных обязанностей — до 18 мая 2026 года включительно.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья взятка ВАКС антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты анонсировали финальную версию и второе чтение закона о кредитных историях

От идентификационного кода до серии свидетельства о смерти — состав кредитной истории расширяют до невиданных масштабов

Цифровые отпечатки, Jira и ChatGPT: практика Верховного Суда относительно пределов допустимости электронных доказательств

Мессенджеры и метаданные — новые инструменты доказывания в практике Верховного Суда.

США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.

Военных не будут отправлять на фронт сразу: Рада хочет ввести «3-месячный буфер»

Законопроект предлагает трехмесячный период адаптации для военнослужащих после обучения, чтобы снизить потери и повысить боевую готовность.

Комитет рассмотрит законопроект о полномочности местных советов в условиях военного положения

Депутаты решают, как работать местным советам в условиях отсутствия выборов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]