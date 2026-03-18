ВАКС избрал меру пресечения судье из Луганской области Ивану Посохову — 1,3 млн грн залога
Следственный судья ВАКС применил к одному из судей Луганской области, который командирован в районный суд Черновицкой области, меру пресечения в виде залога в размере 1 331 200 грн. Об этом информирует Высший антикорсуд.
Напомним, речь идет о судье Северодонецкого городского суда Луганской области Иване Посохове, которого командировали в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.
В рамках досудебного расследования установлено, что судья подстрекал адвоката к предоставлению 30 тысяч долларов судье Соломенского райсуда Киева.
Подозреваемый или залогодатель не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда.
На подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд в уголовном производстве по первому требованию;
- не отлучаться из г. Черновцы и Черновицкой области без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;
- сообщать следователю (детективу), прокурору и суду об изменении своего места проживания и/или работы:
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия постановления в части возложенных обязанностей — до 18 мая 2026 года включительно.
Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
