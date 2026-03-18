ВАКС избрал меру пресечения судье из Луганской области Ивану Посохову — 1,3 млн грн залога

Следственный судья ВАКС применил к одному из судей Луганской области, который командирован в районный суд Черновицкой области, меру пресечения в виде залога в размере 1 331 200 грн. Об этом информирует Высший антикорсуд.

Напомним, речь идет о судье Северодонецкого городского суда Луганской области Иване Посохове, которого командировали в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.

В рамках досудебного расследования установлено, что судья подстрекал адвоката к предоставлению 30 тысяч долларов судье Соломенского райсуда Киева.

Подозреваемый или залогодатель не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда.

На подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:

прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд в уголовном производстве по первому требованию;

не отлучаться из г. Черновцы и Черновицкой области без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

сообщать следователю (детективу), прокурору и суду об изменении своего места проживания и/или работы:

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Срок действия постановления в части возложенных обязанностей — до 18 мая 2026 года включительно.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

