ВАКС обрав запобіжний захід судді з Луганщини Івану Посохову — 1,3 млн грн застави

Слідство вважає, що він підбурював адвоката до передачі $30 тисяч судді Солом’янського райсуду Києва.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчий суддя ВАКС застосував до одного із суддів Луганської області, який відряджений до районного суду Чернівецької області, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 331 200 грн. Про це інформує Вищий антикорсуд.

Нагадаємо, йдеться про суддю Сіверськодонецького міського суду Луганської області Івана Посохова, якого відрядили до Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду Києва.

Підозрюваний або заставодавець не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язаний внести кошти на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду.

На підозрюваного покладаються такі процесуальні обов’язки:

прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою;

не відлучатись із м. Чернівці та Чернівецької області, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи:

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали в частині покладених обовʼязків – до 18 травня 2026 року включно.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.