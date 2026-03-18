  1. В Украине
  2. / Фото

В Днепре разворовали более 14 млн грн на утеплении школ — деньги прятали в коробках для обуви, фото

15:05, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За хищение средств будут судить группу должностных лиц и подрядчиков
Фото: ОГП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре в суд направлено дело о хищении бюджетных средств при повышении энергоэффективности учреждений образования. По данным следствия, организованная группа из семи человек присвоила более 14 млн грн. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди обвиняемых — руководитель коммунального предприятия горсовета, его заместители, директор подрядной фирмы, субподрядчики и инженер технадзора.

По данным следствия, в 2024–2025 годах они заключали договоры на утепление фасадов школ по завышенным ценам, а фактически использовали более дешевые и менее качественные материалы.

«Экспертизы подтвердили ущерб общине на 14,2 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные в иностранной и национальной валюте, а также технику и носители информации. На изъятое имущество наложен арест», — заявили в ОГП.

Прокуроры направили обвинительный акт в суд по факту завладения бюджетными средствами, совершенного в составе организованной группы, а также служебного подлога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП Днепр

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]