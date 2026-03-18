Почти половину решений отменяют: что происходит с налоговыми делами в ВС

В 2025 году в судебную палату по рассмотрению дел о налогах, сборах и других обязательных платежах Кассационного административного суда в составе Верховного Суда поступило 24 338 кассационных жалоб.

Как сообщают в Верховном Суде, с учетом нерассмотренных материалов на начало года, всего в производстве находилось 26 618 дел и жалоб.

В течение года судьи приняли 24 522 решения, которыми завершили рассмотрение материалов.

В то же время значительная часть кассаций не дошла до рассмотрения по существу:

5 693 жалобы (23%) возвращены заявителям;

в 17 085 случаях (69%) отказано в открытии кассационного производства;

лишь 1 657 жалоб (7%) приняты к рассмотрению.

Всего по существу рассмотрено 1 744 дела, что составляет 7% от всех решений в кассационной инстанции.

По результатам рассмотрения:

в 947 случаях (55%) решения оставлены без изменений;

в 23 делах (1%) решения изменены;

в 759 делах (44%) решения отменены.

Из отмененных решений 192 (25%) были связаны с нарушением процессуальных норм, а 567 (75%) — материального права.

Как указывают в Верховном Суде, анализ постановлений дает основания сделать вывод, что чаще всего отменялись судебные решения судов первой и апелляционной инстанций из-за чрезмерного формализма, который ограничивает доступ к правосудию и право на апелляционное обжалование.

Наиболее распространенными являются нарушения требований статей 295, 298, 299 КАС Украины при восстановлении сроков на апелляционное обжалование, возвращении / отказе в открытии производства.

Суды предыдущих инстанций часто допускают чрезмерный формализм, не оценивая добросовестность поведения заявителя, оперативное устранение недостатков, реальные причины пропуска (отсутствие бюджетного финансирования, технические проблемы в ЕСИТС, ошибки расчета сбора) и не обеспечивая баланс между процессуальной дисциплиной и правом на апелляционное обжалование.

Вторым по распространенности нарушением является неправильное применение мер обеспечения иска (статьи 150–151 КАС Украины).

Суды удовлетворяют обеспечение иска без доказательства реальной угрозы необратимого вреда или применяют несоразмерные меры (фактически решают спор по существу); реже — отказывают без оценки доказательств.

К третьей группе распространенных нарушений относятся ошибки, связанные с судебным сбором (расчет, освобождение, отсрочка).

Неправильный расчет (по количеству требований без учета предельного ограничения), игнорирование освобождения (инвалидность, налоговые органы) или права на отсрочку для юридических лиц.

Имеют место также необоснованное оставление иска без рассмотрения / возврат заявления (статьи 122, 169, 240 КАС Украины).

Преждевременный возврат или оставление без рассмотрения из-за пропуска срока, неявки или недостатков без возможности их устранения.

Кроме того, в Верховном Суде обращают внимание и на нарушения норм материального права.

Большинство судебных решений отменено с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку судами первой и/или апелляционной инстанций были нарушены нормы права, которые сделали невозможным установление фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, и не исследованы собранные по делу доказательства. Кроме того, основаниями для отмены судебных решений было установление обстоятельств, имеющих существенное значение по делу, на основании недопустимых доказательств, а также несоблюдение судами требований о полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела и неврахування висновків Верховного Суду.

