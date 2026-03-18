Норвегия предоставит Украине 200 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE

14:47, 18 марта 2026
Средства будут направлены на обеспечение макрофинансовой стабильности и выплату государственных пособий.
Норвегия предоставит Украине 200 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Норвегия предоставит Украине 200 млн долларов бюджетной поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE.

По ее словам, эти средства помогут сохранить макрофинансовую стабильность и обеспечить бесперебойную работу ключевых государственных служб. Она поблагодарила Норвегию за своевременную поддержку и назвала это примером последовательной помощи Украине в условиях вызовов.

Свириденко отметила, что с момента запуска программы в 2022 году проект PEACE уже мобилизовал почти 52 млрд долларов, из которых 13,4 млрд направлено на выплату пенсий.

Премьер-министр также подчеркнула важность партнерства с Норвегией и отметила ее постоянную поддержку Украины.

