Норвегія надасть Україні $200 млн через проєкт Світового банку PEACE

14:47, 18 березня 2026
Кошти спрямують на забезпечення макрофінансової стабільності та державних виплат.
Норвегія надасть Україні $200 млн через проєкт Світового банку PEACE
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Норвегія надасть Україні 200 млн доларів бюджетної підтримки через проєкт Світового банку PEACE.

За її словами, ці кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність та забезпечити безперервну роботу ключових державних послуг. Вона подякувала Норвегії за своєчасну підтримку та назвала це прикладом послідовної допомоги Україні в умовах викликів.

Свириденко зазначила, що від запуску програми у 2022 році проєкт PEACE вже мобілізував майже 52 млрд доларів, з яких 13,4 млрд спрямовано на виплату пенсій.

Прем’єр-міністерка також наголосила на важливості партнерства з Норвегією та відзначила її постійну підтримку України.

