Верховный Суд пояснил, от чего зависит распределение судебных расходов в случае закрытия производства из-за отсутствия предмета спора

Право истца на возмещение судебных расходов в случае закрытия производства из-за отсутствия предмета спора напрямую зависит от того, были ли требования удовлетворены самим ответчиком или третьим лицом. Если удовлетворение иска произошло по инициативе ответчика (независимо от инициатора закрытия дела), расходы возлагаются на него; в случае же исполнения обязательства третьим лицом суд должен оценить основания такого удовлетворения, руководствуясь презумпцией права добросовестного истца на компенсацию расходов, понесенных до момента прекращения спора.

Такой вывод сделала коллегия судей объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

В этом деле суды предыдущих инстанций закрыли производство по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 231 ХПК Украины в связи с отсутствием предмета спора из-за полного погашения задолженности, одновременно удовлетворив требование о возмещении расходов на правовую помощь, подтвержденное надлежащими доказательствами и не опровергнутое другой стороной. Такое решение основывалось на факте добровольного погашения долга, который является предметом спора, Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ) (не ответчиком по делу) согласно процедуре, предусмотренной Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», а также на процессуальном праве истца на компенсацию понесенных судебных расходов.

Ответчик обжаловал в кассационном порядке судебные решения в части взыскания судебных расходов на профессиональную правовую помощь, утверждая, что расходы на правовую помощь не были вызваны его противоправным поведением и не подлежат возмещению.

Объединенная палата КХС ВС, отменяя решения судов предыдущих инстанций и принимая новое решение об отказе во взыскании расходов на профессиональную правовую помощь, пришла к следующему выводу.

У истца возникает право на возмещение за счет ответчика понесенных им расходов, связанных с рассмотрением дела, не только в случае отказа истца от иска в связи с удовлетворением исковых требований ответчиком после предъявления иска, но и в случае закрытия производства по делу на основании п. 4 ч. 1 ст. 231 ХПК Украины, если отсутствие предмета спора возникло в связи с удовлетворением исковых требований ответчиком. При этом не имеет значения, было ли производство закрыто по ходатайству истца, ответчика или по инициативе суда.

В случае удовлетворения исковых требований третьим лицом, а не ответчиком, право на возмещение расходов зависит от оснований осуществления такого удовлетворения третьим лицом, которые подлежат исследованию и оценке судом. Добросовестный истец имеет право рассчитывать на возможность возмещения ему расходов на правовую помощь, понесенных им до момента закрытия производства по делу.

Поскольку удовлетворение исковых требований осуществлено не ответчиком, а другим лицом (МТСБУ) в пределах специальной правосубъектности, закрытие производства в связи с отсутствием предмета спора (п. 2 ч. 1 ст. 231 ХПК Украины) не является основанием для возложения судебных расходов на ответчика. При отсутствии установленного факта неправомерности действий ответчика или признания им иска нормы ч. 3 ст. 130 ХПК Украины к этим правоотношениям не применяются, что исключает взыскание расходов на правовую помощь в пользу истца.

С постановлением объединенной палаты КХС ВС от 5 марта 2026 года по делу № 917/1161/25 можно ознакомиться по ссылке.

