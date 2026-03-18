Ирландия будет обучать украинских государственных служащих тонкостям расширения ЕС

Ирландия подтвердила готовность помогать Украине и дальше, в частности, обучать украинских госслужащих на пути интеграции Украины в ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук и Государственный министр по делам Европы и обороны Ирландии Томас Берн обсудили евроинтеграционный путь Украины, в частности с учетом опыта Ирландии, которая присоединилась к ЕС более 50 лет назад.

Вадим Галайчук поблагодарил правительство и народ Ирландии за поддержку Украины и отметил ключевые направления евроинтеграционной работы. Среди них:

принятие евроинтеграционного законодательства;

реализация необходимых реформ;

коммуникация с обществом относительно будущих изменений;

сохранение высокого уровня поддержки вступления в ЕС, который сейчас превышает 80%.

«Сейчас мы работаем над Национальным планом приближения законодательства, а также над изменениями в парламентских процедурах, чтобы евроинтеграционное законодательство принималось быстрее», — отметил первый заместитель председателя Комитета.

В частности, речь шла о темпах принятия законопроектов и необходимости ускорения парламентских процедур. По его словам, одной из проблем, замедлявших процесс, была недостаточно четкая коммуникация вокруг законопроектов.

«Поэтому сейчас мы пытаемся сделать процесс более инклюзивным — стараемся говорить со всеми и убедиться, что есть достаточное количество людей, на поддержку которых можно рассчитывать», — сказал Вадим Галайчук.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу сохранения высокого уровня поддержки европейской интеграции в украинском обществе, который сегодня превышает 80%. Первый заместитель председателя Комитета отметил, что существует риск, который признают и европейские партнеры — если прогресс Украины не будет достаточно быстро отражаться в практических шагах интеграции, общественная поддержка процесса может постепенно снижаться. Поэтому очень важно сохранить высокую евроинтеграционную динамику.

«Украина уже сегодня постепенно интегрируется в отдельные политики ЕС — от доступа к единому рынку до участия в совместных инфраструктурных проектах», — отметил он.

Ирландская сторона поделилась собственным опытом евроинтеграции, подчеркнув, что несмотря на первоначальные трудности, европейские регуляции обеспечили им свободную торговлю, защиту стандартов питания и здоровья, а также значительно повысили уровень жизни.

В Дублине также заявили о готовности и далее поддерживать Украину, в частности путем обучения государственных служащих тонкостям расширения Европейского Союза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.