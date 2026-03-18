  1. В Україні

Ірландія навчатиме українських державних службовців тонкощам розширення ЄС

15:23, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ірландія підтвердила готовність допомагати Україні і далі, зокрема навчати українських держслужбовців на шляху інтеграції України до ЄС.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук та Державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії Томас Бьорн обговорили євроінтеграційний шлях України, зокрема з урахуванням досвіду Ірландії, яка приєдналася до ЄС понад 50 років тому.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вадим Галайчук подякував уряду та народу Ірландії за підтримку України та наголосив на ключових напрямах євроінтеграційної роботи. Серед них:

  • ухвалення євроінтеграційного законодавства;
  • реалізація необхідних реформ;
  • комунікація із суспільством щодо майбутніх змін;
  • збереження високого рівня підтримки вступу до ЄС, який наразі перевищує 80%.

«Зараз ми працюємо над Національним планом наближення законодавства, а також над змінами до процедур у парламенті, щоб євроінтеграційне законодавство ухвалювалося швидше», — зазначив перший заступник голови Комітету.

Зокрема, йшлося про темпи ухвалення законопроєктів та необхідність прискорення парламентських процедур. За його словами, однією з проблем, яка сповільнювала процес, була недостатньо чітка комунікація довкола законопроєктів.

«Тому зараз ми намагаємося зробити процес більш інклюзивним — намагаємося говорити з усіма і переконатися, що є достатня кількість людей, на підтримку яких можна розраховувати», — сказав Вадим Галайчук.

Окрему увагу сторони приділили питанню збереження високої підтримки європейської інтеграції в українському суспільстві, яка сьогодні перевищує 80%. Перший заступник голови Комітету зауважив, що є ризик, який сьогодні визнають і європейські партнери — якщо прогрес України не буде достатньо швидко відображатися у практичних кроках інтеграції, суспільна підтримка процесу може поступово зменшуватися. Відтак, дуже важливо зберегти високу  євроінтеграційну динаміку.

«Україна вже сьогодні поступово інтегрується в окремі політики ЄС — від доступу до єдиного ринку до участі в спільних інфраструктурних проєктах», — зазначив він.

Ірландська сторона поділилася власним досвідом євроінтеграції, підкресливши, що попри початкові труднощі, європейські регуляції забезпечили їм вільну торгівлю, захист стандартів харчування та здоров'я, а також значно підвищили рівень життя.

У Дубліні також заявили про готовність і підтримувати Україну, зокрема шляхом навчання державних службовців тонкощам розширення Євросоюзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна Ірландія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Комітет розгляне законопроєкт про повноважність місцевих рад в умовах воєнного стану

Депутати вирішують як працювати місцевим радам в умовах відсутності виборів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]