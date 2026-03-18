Ірландія навчатиме українських державних службовців тонкощам розширення ЄС

Ірландія підтвердила готовність допомагати Україні і далі, зокрема навчати українських держслужбовців на шляху інтеграції України до ЄС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук та Державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії Томас Бьорн обговорили євроінтеграційний шлях України, зокрема з урахуванням досвіду Ірландії, яка приєдналася до ЄС понад 50 років тому.

Вадим Галайчук подякував уряду та народу Ірландії за підтримку України та наголосив на ключових напрямах євроінтеграційної роботи. Серед них:

ухвалення євроінтеграційного законодавства;

реалізація необхідних реформ;

комунікація із суспільством щодо майбутніх змін;

збереження високого рівня підтримки вступу до ЄС, який наразі перевищує 80%.

«Зараз ми працюємо над Національним планом наближення законодавства, а також над змінами до процедур у парламенті, щоб євроінтеграційне законодавство ухвалювалося швидше», — зазначив перший заступник голови Комітету.

Зокрема, йшлося про темпи ухвалення законопроєктів та необхідність прискорення парламентських процедур. За його словами, однією з проблем, яка сповільнювала процес, була недостатньо чітка комунікація довкола законопроєктів.

«Тому зараз ми намагаємося зробити процес більш інклюзивним — намагаємося говорити з усіма і переконатися, що є достатня кількість людей, на підтримку яких можна розраховувати», — сказав Вадим Галайчук.

Окрему увагу сторони приділили питанню збереження високої підтримки європейської інтеграції в українському суспільстві, яка сьогодні перевищує 80%. Перший заступник голови Комітету зауважив, що є ризик, який сьогодні визнають і європейські партнери — якщо прогрес України не буде достатньо швидко відображатися у практичних кроках інтеграції, суспільна підтримка процесу може поступово зменшуватися. Відтак, дуже важливо зберегти високу євроінтеграційну динаміку.

«Україна вже сьогодні поступово інтегрується в окремі політики ЄС — від доступу до єдиного ринку до участі в спільних інфраструктурних проєктах», — зазначив він.

Ірландська сторона поділилася власним досвідом євроінтеграції, підкресливши, що попри початкові труднощі, європейські регуляції забезпечили їм вільну торгівлю, захист стандартів харчування та здоров'я, а також значно підвищили рівень життя.

У Дубліні також заявили про готовність і підтримувати Україну, зокрема шляхом навчання державних службовців тонкощам розширення Євросоюзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.