У Дніпрі розікрали понад 14 млн грн на утепленні шкіл — гроші ховали у коробках для взуття, фото
У Дніпрі до суду скеровано справу про розкрадання бюджетних коштів під час підвищення енергоефективності закладів освіти. За даними слідства, організована група з семи осіб привласнила понад 14 млн грн. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Серед обвинувачених - керівник комунального підприємства міськради, його заступники, директор підрядної фірми, субпідрядники та інженер технагляду.
За даними слідства, у 2024–2025 роках вони укладали договори на утеплення фасадів шкіл за завищеними цінами, а фактично використовували дешевші та менш якісні матеріали.
«Експертизи підтвердили збитки громаді на 14,2 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в іноземній та національній валюті, а також техніку й носії інформації. На вилучене майно накладено арешт», - заявили у ОГП.
Прокурори скерували обвинувальний акт до суду за фактом заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі організованої групи, та службове підроблення.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.