У Дніпрі розікрали понад 14 млн грн на утепленні шкіл — гроші ховали у коробках для взуття, фото

15:05, 18 березня 2026
За розкрадання коштів судитимуть групу посадовців і підрядників
Фото: ОГП
У Дніпрі до суду скеровано справу про розкрадання бюджетних коштів під час підвищення енергоефективності закладів освіти. За даними слідства, організована група з семи осіб привласнила понад 14 млн грн. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Серед обвинувачених - керівник комунального підприємства міськради, його заступники, директор підрядної фірми, субпідрядники та інженер технагляду.

За даними слідства, у 2024–2025 роках вони укладали договори на утеплення фасадів шкіл за завищеними цінами, а фактично використовували дешевші та менш якісні матеріали.

«Експертизи підтвердили збитки громаді на 14,2 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в іноземній та національній валюті, а також техніку й носії інформації. На вилучене майно накладено арешт», - заявили у ОГП.

Прокурори скерували обвинувальний акт до суду за фактом заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі організованої групи, та службове підроблення.

 

ОГП Дніпро

