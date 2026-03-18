Із 1 квітня в Україні спрощується оформлення актів за послугами, роботами та орендою

1 квітня набере чинності закон про спрощення документообігу для бізнесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 16 березня Президент України Володимир Зеленський підписав № 4791-ІХ Закон про спрощення документообігу для бізнесу (законопроєкт 14023).

Документ дозволяє виконавцю підписувати акти про надання послуг одноособово, якщо такий порядок прямо передбачений письмовим договором. Зміни спрямовані на зменшення адміністративного навантаження на підприємців. Нові правила не поширюються на операції з публічними коштами, оренду державного майна та будівництво.

17 березня у газеті «Голос України» закон було опубліковано.

Так, відповідно до закону, за наявності в первинному документі інформації про дату (період) здійснення операції, відсутність таких реквізитів як посада, прізвище і особистий підпис особи, відповідальної за здійснення такої господарської операції зі сторони замовника послуг (робіт) або наймача (орендаря), не вважається порушенням вимог до оформлення первинного документа за умови, що:

- такий порядок документування господарських операцій прямо передбачений договором, укладеним у письмовій формі;

- господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку в періоді їх здійснення.

Разом із тим дія зазначеного положення не поширюється на вимоги до документування:

- господарських операцій, оплата за які здійснюється за рахунок публічних коштів;

- господарських операцій, здійснених на виконання договорів найму (оренди) державного або комунального майна;

- договорів будівельного підряду та проєктно-вишукувальних робіт;

- договорів про пожертву, благодійну або гуманітарну допомогу.

Цей закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, а саме 1 квітня 2026 року.

Замість актів виконаних робіт — інвойс

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що сторони договору можуть за взаємною згодою не використовувати акти виконаних робіт, а фіксувати факт надання послуг за допомогою інвойсу, підписаного виконавцем, який визнається первинним документом для бухгалтерського та податкового обліку.

«Ми послідовно зменшуємо регуляторний тиск на бізнес і прибираємо норми, які не створюють цінності, але забирають час і ресурси. Скасування обов’язковості актів виконаних робіт — це про довіру до підприємців і про сучасну модель економіки, де держава не нав’язує зайві форми, а створює умови для розвитку. Бізнес має працювати, масштабуватися й експортувати, а не витрачати години на обслуговування бюрократії», - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Закон не скасовує первинні документи та не знімає контроль, а надає бізнесу право вибору:

акти виконаних робіт стають необов’язковими;

сторони можуть і надалі працювати з актами, якщо вважають це за доцільне;

у разі домовленості між сторонами інвойс, підписаний виконавцем, може використовуватися замість АВР.

Такий підхід відповідає міжнародній практиці: у більшості країн світу та ЄС базовим документом для підтвердження наданих послуг є рахунок-фактура (інвойс), а не окремий акт.

«Ми синхронізуємо українські правила з міжнародною практикою. У ЄС базовим документом є інвойс, і Україна рухається тим самим шляхом — до простого, зрозумілого і конкурентного бізнес-середовища», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Практика обов’язкових актів виконаних робіт є спадком пострадянської моделі документообігу та створює суттєве адміністративне навантаження на бізнес: на управління АВР витрачається до 5% робочого часу керівника і до 13% часу бухгалтера, у великих компаніях до цього процесу можуть бути залучені до 15 працівників, а підготовка та підписання одного акту в середньому коштує 200-300 грн. У підсумку щомісячні витрати бізнесу на обіг «зайвих документів» сягають близько 4 000 грн на одне підприємство.

У Мінекономіки зазначили, що за оцінками, скасування обов’язковості АВР дозволить заощадити до 20 млрд грн щороку для українського бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.