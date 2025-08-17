Україна та Росія повинні піти на поступки, щоб досягти мирної угоди, — Держсекретар США Марко Рубіо

За словами Рубіо без поступок війна в Україні триватиме.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія мають піти на взаємні поступки, щоб укласти мирну угоду та припинити війну. Про це пише Reuters.

Заява пролунала на тлі вимог Путіна, який назвав умовою припинення війни передачу Донбасу Росії. Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

«Якщо мир неможливий, і війна триватиме, люди продовжуватимуть гинути тисячами. Ми не хочемо цього, але, на жаль, це може статися», – зазначив він.

Держсекретар також попередив, що у разі відсутності мирної угоди Росія зіткнеться з додатковими наслідками.

