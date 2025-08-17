Практика судов
Украина и Россия должны пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения, — госсекретарь США Марко Рубио

17:04, 17 августа 2025
По словам Рубио, без уступок война в Украине будет продолжаться.
Украина и Россия должны пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения, — госсекретарь США Марко Рубио
Фото: reuters
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия должны пойти на взаимные уступки, чтобы заключить мирное соглашение и прекратить войну. Об этом пишет Reuters.

Заявление прозвучало на фоне требований Путина, который назвал условием прекращения войны передачу Донбасса России. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

«Если мир невозможен, и война будет продолжаться, люди будут продолжать гибнуть тысячами. Мы не хотим этого, но, к сожалению, это может произойти», — отметил он.

Госсекретарь также предупредил, что в случае отсутствия мирного соглашения Россия столкнется с дополнительными последствиями.

