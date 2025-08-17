Украина и Россия должны пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения, — госсекретарь США Марко Рубио

По словам Рубио, без уступок война в Украине будет продолжаться.

Фото: reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия должны пойти на взаимные уступки, чтобы заключить мирное соглашение и прекратить войну. Об этом пишет Reuters.

Заявление прозвучало на фоне требований Путина, который назвал условием прекращения войны передачу Донбасса России. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

«Если мир невозможен, и война будет продолжаться, люди будут продолжать гибнуть тысячами. Мы не хотим этого, но, к сожалению, это может произойти», — отметил он.

Госсекретарь также предупредил, что в случае отсутствия мирного соглашения Россия столкнется с дополнительными последствиями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.