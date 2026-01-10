Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку – пояснення ПФУ

Пенсіонери в сільській місцевості можуть отримати 100% пільгу на комунальні послуги та паливо.

Пенсіонери окремих професій, які працювали та продовжують проживати у сільській місцевості, можуть скористатися пільгою в розмірі 100% на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм.

Пенсійний фонд України повідомив, що право на пільгу мають пенсіонери, які раніше працювали: педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками музеїв, бібліотек та закладів культури. Для отримання пільги необхідно мати не менше трьох років відповідного стажу та на момент виходу на пенсію обіймати посаду, що дає право на пільгу (наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769).

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців на одну особу не перевищує 4 240 грн (станом на 2024 рік). Вона діє протягом 12 місяців з місяця звернення, але не довше кінця поточного календарного року. Пільга не поширюється на членів сім’ї пільговика.

Для призначення пільги пенсіонеру потрібно подати заяву та документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості, а також довідку про право на пільгу, видану установою, де він працював, або відповідним органом місцевого самоврядування.

Заяву та документи можна подати:

особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду, уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад або центри надання адміністративних послуг;

поштою — на адресу органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал «Дія».

