Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку – объяснение ПФУ

Пенсионеры в сельской местности могут получить 100% льготу на коммунальные услуги и топливо.

Пенсионеры отдельных профессий, которые работали и продолжают проживать в сельской местности, могут воспользоваться льготой в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что право на льготу имеют пенсионеры, которые ранее работали: педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками музеев, библиотек и учреждений культуры. Для получения льготы необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа и на момент выхода на пенсию занимать должность, дающую право на льготу (приказ Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма Украины от 13.09.2006 № 341/651/619/769).

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев на одного человека не превышает 4 240 грн (по состоянию на 2024 год). Она действует в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не дольше конца текущего календарного года. Льгота не распространяется на членов семьи льготника.

Для назначения льготы пенсионеру необходимо подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности, а также справку о праве на льготу, выданную учреждением, где он работал, или соответствующим органом местного самоуправления.

Заявление и документы можно подать:

лично — через сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченных лиц исполнительных органов местных советов или центры предоставления административных услуг;

по почте — на адрес органа Фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или портал «Дія».

