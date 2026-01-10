Безкоштовний проїзд для українських біженців у Польщі – хто та як може скористатися

Безкоштовні квитки на потяги PKP Intercity доступні на маршрутах зі східного кордону країни.

Українські біженці у Польщі можуть скористатися безкоштовним проїздом у потягах PKP Intercity. Компанія продовжує право на безкоштовний проїзд зберігається для поїздок зі станцій на східному кордоні Польщі. Подорож здійснюється на підставі паспорта або іншого документа, що підтверджує громадянство України, повідомляє gov.pl.

Скористатися безкоштовним проїздом можуть:

діти та підлітки до 18 років;

жінки будь-якого віку;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки 18-60 років з інвалідністю або обмеженою рухливістю.

Для поїздки необхідно мати:

український паспорт, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

або документ із фото, що посвідчує особу (ID-карта, водійські права, студентський квиток) разом із підтвердженням присвоєння номера PESEL;

чоловіки 18-60 років з інвалідністю повинні додатково пред’явити документи, що підтверджують інвалідність (дійсні також українські).

Безкоштовний квиток видається у касі або у кондуктора. З 1 червня українські громадяни можуть користуватися ним лише на маршрутах із та до таких міст східного кордону Польщі: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль-Загуж, Ярослав, Жешів. Квиток можна завантажити на пряме сполучення або на подорож кількома потягами.

Безкоштовний проїзд поширюється на вагони другого класу у поїздах TLK і InterCity. Поїздки до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії та Угорщини здійснюються за правилами відповідних іноземних залізниць.

