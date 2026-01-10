  1. В мире
  2. / В Украине

Бесплатный проезд для украинских беженцев в Польше – кто и как может воспользоваться

13:17, 10 января 2026
Бесплатные билеты на поезда PKP Intercity доступны на маршрутах с восточной границы страны.
Бесплатный проезд для украинских беженцев в Польше – кто и как может воспользоваться
Фото: ukrinform
Украинские беженцы в Польше могут воспользоваться бесплатным проездом в поездах PKP Intercity. Компания продолжает право на бесплатный проезд сохраняется для поездок со станций на восточной границе Польши. Поездка осуществляется на основании паспорта или другого документа, подтверждающего гражданство Украины, сообщает gov.pl.

Воспользоваться бесплатным проездом могут:

  • дети и подростки до 18 лет;
  • женщины любого возраста;
  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины 18-60 лет с инвалидностью или ограниченной подвижностью.

Для поездки необходимо иметь:

  • украинский паспорт, подтверждающий пересечение границы после 24 февраля 2022 года;
  • или документ с фотографией, удостоверяющий личность (ID-карта, водительские права, студенческий билет) вместе с подтверждением присвоения номера PESEL;
  • мужчины 18-60 лет с инвалидностью должны дополнительно предъявить документы, подтверждающие инвалидность (действительны также украинские).

Бесплатный билет выдается в кассе или у кондуктора. С 1 июня украинские граждане могут пользоваться им только на маршрутах из и в такие города восточной границы Польши: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль-Загуж, Ярослав, Жешов. Билет можно загрузить на прямое сообщение или на поездку несколькими поездами.

Бесплатный проезд распространяется на вагоны второго класса в поездах TLK и InterCity. Поездки в Германию, Чехию, Словакию, Австрию и Венгрию осуществляются по правилам соответствующих иностранных железных дорог.

Польша Украина беженец льготы

