Бесплатный проезд для украинских беженцев в Польше – кто и как может воспользоваться

Бесплатные билеты на поезда PKP Intercity доступны на маршрутах с восточной границы страны.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские беженцы в Польше могут воспользоваться бесплатным проездом в поездах PKP Intercity. Компания продолжает право на бесплатный проезд сохраняется для поездок со станций на восточной границе Польши. Поездка осуществляется на основании паспорта или другого документа, подтверждающего гражданство Украины, сообщает gov.pl.

Воспользоваться бесплатным проездом могут:

дети и подростки до 18 лет;

женщины любого возраста;

мужчины старше 60 лет;

мужчины 18-60 лет с инвалидностью или ограниченной подвижностью.

Для поездки необходимо иметь:

украинский паспорт, подтверждающий пересечение границы после 24 февраля 2022 года;

или документ с фотографией, удостоверяющий личность (ID-карта, водительские права, студенческий билет) вместе с подтверждением присвоения номера PESEL;

мужчины 18-60 лет с инвалидностью должны дополнительно предъявить документы, подтверждающие инвалидность (действительны также украинские).

Бесплатный билет выдается в кассе или у кондуктора. С 1 июня украинские граждане могут пользоваться им только на маршрутах из и в такие города восточной границы Польши: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль-Загуж, Ярослав, Жешов. Билет можно загрузить на прямое сообщение или на поездку несколькими поездами.

Бесплатный проезд распространяется на вагоны второго класса в поездах TLK и InterCity. Поездки в Германию, Чехию, Словакию, Австрию и Венгрию осуществляются по правилам соответствующих иностранных железных дорог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.