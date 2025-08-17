США не поддерживают передачу Донбасса России, – госсекретарь США Рубио

Марко Рубио: мирное соглашение с Россией не будет предусматривать передачу украинских территорий.

Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио на вопрос, обсуждается ли вопрос о передаче Путину всего Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и Крыма, заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею передачи России контроля над Донбассом. Об этом он сказал в интервью NBC News.

«Украинцы не готовы от этого отказаться, и никто не подталкивает Украину к этому... Если мирное соглашение будет, оно не будет выглядеть так», – подчеркнул Рубио.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия должны пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

