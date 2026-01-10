Поїзди у метро Києва ходять рідше через енергокризу

Час очікування на всіх лініях становить 10-12 хвилин.

У Київському метрополітені вимушено збільшили інтервали руху поїздів через складну енергетичну ситуацію в місті, спричинену російськими обстрілами, повідомили в КМДА.

На лініях зменшили кількість поїздів. У зв’язку з цим час очікування поїзда на всіх трьох лініях метро наразі становить 10-12 хвилин.

Пасажирів поінформують додатково після стабілізації енергетичної ситуації та відновлення графікових інтервалів вихідного дня, які зазвичай становлять 5-6 хвилин.

