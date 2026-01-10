Поезда в метро Киева ходят реже из-за энергокризиса

Время ожидания на всех линиях составляет 10-12 минут.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском метрополитене вынужденно увеличили интервалы движения поездов из-за сложной энергетической ситуации в городе, вызванной российскими обстрелами, сообщили в КГГА.

На линиях уменьшили количество поездов. В связи с этим время ожидания поезда на всех трех линиях метро сейчас составляет 10-12 минут.

Пассажиров проинформируют дополнительно после стабилизации энергетической ситуации и восстановления графиковых интервалов выходного дня, которые обычно составляют 5-6 минут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.