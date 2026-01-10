Корупція в ТЦК та СЗЧ у військах підривають обороноздатність України — Кирило Буданов

Керівник Офісу Президента заявив про підготовку рішень для протидії зловживанням у системі ТЦК та СЗЧ в армії.

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов провів нараду щодо корупції в територіальних центрах комплектування.

«Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність», — наголосив він.

Керівник ОП зазначив, що на нараді було присутнє керівництво Генштабу ЗСУ, Сухопутних військ, ВСП та очільники правоохоронних органів.

На порядку денному — протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.

«Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення», — підкреслив Буданов.

