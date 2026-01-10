  1. В Украине

Коррупция в ТЦК и СЗЧ в войсках подрывают обороноспособность Украины — Кирилл Буданов

13:52, 10 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Руководитель Офиса Президента заявил о подготовке решений для противодействия злоупотреблениям в системе ТЦК и СЗЧ в армии.
Коррупция в ТЦК и СЗЧ в войсках подрывают обороноспособность Украины — Кирилл Буданов
Фото: Кирилл Буданов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел совещание по вопросам коррупции в территориальных центрах комплектования.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СЗЧ в войсках — проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность», — подчеркнул он.

Руководитель ОП отметил, что на совещании присутствовало руководство Генштаба ВСУ, Сухопутных войск, ВСП и руководители правоохранительных органов.

В повестке дня — противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СЗЧ в армии.

«Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины — недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения», — подчеркнул Буданов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция военные офис президента Кирилл Буданов ТЦК СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]