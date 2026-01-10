Коррупция в ТЦК и СЗЧ в войсках подрывают обороноспособность Украины — Кирилл Буданов

Руководитель Офиса Президента заявил о подготовке решений для противодействия злоупотреблениям в системе ТЦК и СЗЧ в армии.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел совещание по вопросам коррупции в территориальных центрах комплектования.

«Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СЗЧ в войсках — проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность», — подчеркнул он.

Руководитель ОП отметил, что на совещании присутствовало руководство Генштаба ВСУ, Сухопутных войск, ВСП и руководители правоохранительных органов.

В повестке дня — противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СЗЧ в армии.

«Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины — недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения», — подчеркнул Буданов.

