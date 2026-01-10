НБУ оштрафував п’ять банків шість фінансових установ за порушення

Нацбанк застосував заходи впливу до банків та небанківських фінансових установ за порушення правил ПВК/ФТ та валютного законодавства.

Нацбанк наклав штрафи та письмові застереження на п’ять банків та шість небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства щодо запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також валютного законодавства, про це повідомили в НБУ.

Серед основних порушень банків – неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, відсутність ефективних внутрішніх документів та процедур для контролю ризиків, недотримання правил перевірки клієнтів, включно з політично значущими особами, а також невчасне надання інформації та документів на запити НБУ.

Найбільші штрафи отримали:

АТ «МІБ» – 13,515 млн грн за порушення вимог ПВК/ФТ та 1 млн грн за порушення валютного законодавства;

АТ «ТАСКОМБАНК» – 10 млн грн за порушення ПВК/ФТ;

АТ «Ощадбанк» – 5,5 млн грн за недоліки у перевірці клієнтів і веденні внутрішніх документів;

АТ «МОТОР-БАНК» – 3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та ризик-орієнтований підхід;

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» – 200 тис. грн за порушення порядку повідомлення про рішення спеціально уповноваженого органу.

Серед небанківських фінансових установ штрафи отримали: ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД», ТОВ «ЕВ.РО.ФІНАНСИ», ТОВ «ФК ГОЛДАНА ПЛЮС», ТОВ «ФК «ФОРВАРД ФІНАНС», ТОВ «ФК «АКСІОМА», ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС», та ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС». Суми штрафів коливалися від 51 тис. грн до 595 тис. грн, зокрема за порушення внутрішніх процедур ПВК/ФТ, неналежну перевірку клієнтів і затримки у поданні звітності до НБУ.

