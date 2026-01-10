НБУ оштрафовал пять банков и шесть финансовых учреждений за нарушения

Нацбанк применил меры воздействия к банкам и небанковским финансовым учреждениям за нарушение правил ПВК/ФТ и валютного законодательства.

Нацбанк наложил штрафы и письменные предупреждения на пять банков и шесть небанковских финансовых учреждений за нарушение требований законодательства о предотвращении отмывания доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПВК/ФТ), а также валютного законодательства, об этом сообщили в НБУ.

Среди основных нарушений банков – ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, отсутствие эффективных внутренних документов и процедур для контроля рисков, несоблюдение правил проверки клиентов, включая политически значимых лиц, а также несвоевременное предоставление информации и документов по запросам НБУ.

Наибольшие штрафы получили:

АО «МИБ» – 13,515 млн грн за нарушение требований ПВК/ФТ и 1 млн грн за нарушение валютного законодательства;

АО «ТАСКОМБАНК» – 10 млн грн за нарушение ПВК/ФТ;

АО «Ощадбанк» – 5,5 млн грн за недостатки в проверке клиентов и ведении внутренних документов;

АО «МОТОР-БАНК» – 3 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов и риск-ориентированный подход;

АО «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» – 200 тыс. грн за нарушение порядка уведомления о решении специально уполномоченного органа.

Среди небанковских финансовых учреждений штрафы получили: ЧП «ЕВ.РО.ЛОМБАРД», ООО «ЕВ.РО. ФИНАНСЫ», ООО «ФК ГОЛДАНА ПЛЮС», ООО «ФК «ФОРВАРД ФИНАНС», ООО «ФК «АКСИОМА», ООО «ФК «ЦЕНТРОФИНАНС» и ООО «ЛАЙТ ФИНАНС». Суммы штрафов колебались от 51 тыс. грн до 595 тыс. грн, в частности за нарушение внутренних процедур ПВК/ФТ, ненадлежащую проверку клиентов и задержки в представлении отчетности в НБУ.

