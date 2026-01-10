  1. В Україні

Група інвалідності за 7000 доларів та 4000 доларів за трансфер до кордону — на Закарпатті викрили схеми

15:05, 10 січня 2026
На Закарпатті СБУ блокувала нові схеми ухилення від мобілізації.
Співробітники СБУ ліквідували дві нові схеми безпідставного ухилення від мобілізації, які діяли на Закарпатті. У результаті комплексних заходів затримані підприємець та місцевий мешканець, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації. Про це повідомило Управління СБ України в Закарпатській області.

Так, в Ужгороді викрили 62-річного місцевого підприємця. Ділок, користуючись власними зв’язками,  сприяв своїм клієнтам у проходженні «лікування» від надуманих важких хвороб та встановленні групи інвалідності. Це давало ухилянтам право на оформлення безпідставної відстрочки від мобілізації.

Свої послуги спритник оцінив  у 7 тисяч доларів США з особи.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час отримання ним чергового траншу від раніше обумовленої суми за оборудку.

На Берегівщині затримали 23-річного місцевого мешканця, який налагодив незаконний «трансфер» ухилянтів за кордон.

За матеріалами слідства, безробітний мешканець Мукачівського району  «підказував» чоловікам, де непомітно перейти кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Ділок підшукував клієнтів через Телеграм. За 4 тисячі доларів США з особи фігурант супроводжував «клієнтів» безпосередньо до лінії кордону, детально інструктував їх, як і де саме «непомітно» потрапити до однієї з країн ЄС через ліси. 

Кіберфахівці СБУ затримали спритника під час супроводу ним чергового ухилянта.

На підставі зібраних доказів обидвом фігурантам кримінальних проваджень повідомили про підозри. Їм загрожує відповідно до 8 років та до 9 років тюрми.

СБУ Закарпаття

