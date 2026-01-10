  1. В Украине

Группа инвалидности за 7000 долларов и 4000 долларов за трансфер к границе — на Закарпатье разоблачили схемы

15:05, 10 января 2026
На Закарпатье СБУ заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации.
Сотрудники СБУ ликвидировали две новые схемы безосновательного уклонения от мобилизации, которые действовали в Закарпатье. В результате комплексных мероприятий задержаны предприниматель и местный житель, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации. Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.

Так, в Ужгороде разоблачили 62-летнего местного предпринимателя. Делец, пользуясь собственными связями, способствовал своим клиентам в прохождении «лечения» от надуманных тяжелых заболеваний и установлении группы инвалидности. Это давало уклонистам право на оформление безосновательной отсрочки от мобилизации.

Свои услуги ловкач оценил в 7 тысяч долларов США с человека.

Правоохранители задержали фигуранта «на горячем» во время получения им очередного транша от ранее оговоренной суммы за сделку.

В Береговском районе задержали 23-летнего местного жителя, который наладил незаконный «трансфер» уклонистов за границу.

По материалам следствия, безработный житель Мукачевского района «подсказывал» мужчинам, где незаметно перейти границу вне официальных пунктов пропуска.

Делец подыскивал клиентов через Telegram. За 4 тысячи долларов США с человека фигурант сопровождал «клиентов» непосредственно к линии границы, подробно инструктировал их, как и где именно «незаметно» попасть в одну из стран ЕС через леса.

Киберспециалисты СБУ задержали ловкача во время сопровождения им очередного уклониста.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам уголовных производств сообщили о подозрении. Им грозит соответственно до 8 лет и до 9 лет тюрьмы.

СБУ Закарпатье

