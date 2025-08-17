Практика судов
Украина должна быть готова потерять часть территории – Трамп

18:43, 17 августа 2025
Трамп заявил, что без уступок Украина продолжит терять территории.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может быть вынуждена уступить часть своих территорий в пользу России, чтобы остановить войну. Об этом он написал в социальной сети TRUTH Social.

«Украина должна быть готова потерять часть территорий в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!» — отметил Трамп в своем посте.

Добавим, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не поддерживают передачу Донбасса России.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

россия Украина Дональд Трамп война

