Украина должна быть готова потерять часть территории – Трамп

Трамп заявил, что без уступок Украина продолжит терять территории.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может быть вынуждена уступить часть своих территорий в пользу России, чтобы остановить войну. Об этом он написал в социальной сети TRUTH Social.

«Украина должна быть готова потерять часть территорий в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!» — отметил Трамп в своем посте.

Добавим, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не поддерживают передачу Донбасса России.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.