Зеленський застеріг – розділення України та Молдови в переговорах про вступ до ЄС буде поганим кроком

17:15, 17 серпня 2025
Президент України закликав ЄС не розділяти Україну та Молдову у переговорах про членство, адже спільний шлях з Молдовою – критично важливий.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розділення України та Молдови в переговорному процесі щодо вступу до Євросоюзу було б «дуже поганим» кроком. Про це він сказав на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Зеленський підкреслив, що членство в ЄС є важливим елементом безпеки України. «Ми говорили про переговори щодо вступу до ЄС. Не може бути розділення між Україною та Молдовою. На мою думку, це було б просто дуже поганим кроком, і якщо таке розділення відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена», – зазначив він, наголошуючи на необхідності спільного просування обох країн до членства в Євросоюзі.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Молдова може випередити Україну у перегонах за членство в ЄС. Згідно зі сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого «переговорного кластера» для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

