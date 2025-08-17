Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Зеленский предупредил – разделение Украины и Молдовы в переговорах о вступлении в ЕС будет плохим шагом

17:15, 17 августа 2025
Президент Украины призвал ЕС не разделять Украину и Молдову в переговорах о членстве, ведь совместный путь с Молдовой – критически важен.
Зеленский предупредил – разделение Украины и Молдовы в переговорах о вступлении в ЕС будет плохим шагом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разделение Украины и Молдовы в переговорном процессе о вступлении в Евросоюз было бы «очень плохим» шагом. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Зеленский подчеркнул, что членство в ЕС является важным элементом безопасности Украины. «Мы говорили о переговорах о вступлении в ЕС. Не может быть разделения между Украиной и Молдовой. По моему мнению, это было бы просто очень плохим шагом, и если такое разделение произойдет, это автоматически будет означать, что Европа разделена», – отметил он, подчеркивая необходимость совместного продвижения обеих стран к членству в Евросоюзе.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС. Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина Молдова Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается разрешить суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным.

Определенные инвесторы получат широкие налоговые льготы на 10 лет – Гетманцев о рекомендованных Раде законопроектах

Даниил Гетманцев указал, что этими законопроектами будут созданы льготные условия налогообложения на 10 лет для инвесторов, которые реализуют проекты по строительству, модернизации или техническому переоснащению предприятий, приобретению оборудования или земли под производство.

В законопроект об отмене Жилищного кодекса обязательно включат бесплатное жилье для военнослужащих и УБД – Елена Шуляк

По словам Шуляк, бесплатное жилье и все другие льготы для украинских военнослужащих и участников боевых действий будут обязательно включены в законопроект об отмене Жилищного кодекса.

Верховная Рада планирует определить особые условия привлечения к боевым задачам и перемещения в другую местность для супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что к выполнению боевых задач исключительно по собственному согласию привлекается военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет — при определенных условиях.

Обеспечение иска не может блокировать аннулирование спецразрешения на основании санкций СНБО – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил решения судов, отметив, что запрет Госгеонедрам совершать действия в отношении спецразрешения препятствует выполнению указа Президента, который в соответствии с Законом «О санкциях» и Кодексом о недрах обязывает аннулировать или приостановить действие разрешения через 30 дней после введения санкций, если бенефициарный владелец не изменился.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео