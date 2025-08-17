Зеленский предупредил – разделение Украины и Молдовы в переговорах о вступлении в ЕС будет плохим шагом

Президент Украины призвал ЕС не разделять Украину и Молдову в переговорах о членстве, ведь совместный путь с Молдовой – критически важен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разделение Украины и Молдовы в переговорном процессе о вступлении в Евросоюз было бы «очень плохим» шагом. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Зеленский подчеркнул, что членство в ЕС является важным элементом безопасности Украины. «Мы говорили о переговорах о вступлении в ЕС. Не может быть разделения между Украиной и Молдовой. По моему мнению, это было бы просто очень плохим шагом, и если такое разделение произойдет, это автоматически будет означать, что Европа разделена», – отметил он, подчеркивая необходимость совместного продвижения обеих стран к членству в Евросоюзе.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС. Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

