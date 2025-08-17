Практика судів
  1. У світі

Поступки щодо територій, на які погодилася Росія, полягають у тому, що вона не захопить всю Україну – Віткофф

18:07, 17 серпня 2025
Крім того, Віткофф заявив, що необхідності в припиненні вогню в Україні немає, адже ведуться переговори щодо мирної угоди.
Поступки щодо територій, на які погодилася Росія, полягають у тому, що вона не захопить всю Україну – Віткофф
Фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю CNN заявив, що необхідність у негайному припиненні вогню в Україні відсутня, оскільки вже тривають переговори про укладення мирної угоди між Україною та Росією.

«Зараз немає необхідності в припиненні вогню в Україні, оскільки вже ведуться переговори про укладення мирної угоди», – сказав спецпредставник президента США.

За словами Віткоффа, під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним було досягнуто домовленостей про «надійні гарантії безпеки» для України, подібні до захисту за статтею 5 НАТО. Водночас вступ України до НАТО залишається «червоною лінією» для Путіна. Крім того, Росія погодилася закріпити в можливій угоді заборону на вторгнення на інші території України чи Європи.

Питання обміну територіями, які контролює Україна, планують обговорити 18 серпня на зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Віткофф зазначив, що Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України, відмовившись від намірів «поглинути всю країну».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

До законопроекту про скасування Житлового кодексу обов’язково включать безоплатне житло для військовослужбовців та УБД – Олена Шуляк

За словами Шуляк, безоплатне житло і всі інші пільги для українських військовослужбовців та учасників бойових дій, будуть обовʼязково включені до законопроекту про скасування Житлового кодексу.

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Забезпечення позову не може блокувати анулювання спецдозволу на підставі санкцій РНБО – позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував рішення судів, зазначивши, що заборона Держгеонадрам вчиняти дії щодо спецдозволу перешкоджає виконанню указу Президента, який відповідно до Закону «Про санкції» та Кодексу про надра зобов’язує анулювати або зупинити дію дозволу через 30 днів після введення санкцій, якщо бенефіціарний власник не змінився

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео