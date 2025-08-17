Поступки щодо територій, на які погодилася Росія, полягають у тому, що вона не захопить всю Україну – Віткофф

Крім того, Віткофф заявив, що необхідності в припиненні вогню в Україні немає, адже ведуться переговори щодо мирної угоди.

Фото: АР

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю CNN заявив, що необхідність у негайному припиненні вогню в Україні відсутня, оскільки вже тривають переговори про укладення мирної угоди між Україною та Росією.

«Зараз немає необхідності в припиненні вогню в Україні, оскільки вже ведуться переговори про укладення мирної угоди», – сказав спецпредставник президента США.

За словами Віткоффа, під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним було досягнуто домовленостей про «надійні гарантії безпеки» для України, подібні до захисту за статтею 5 НАТО. Водночас вступ України до НАТО залишається «червоною лінією» для Путіна. Крім того, Росія погодилася закріпити в можливій угоді заборону на вторгнення на інші території України чи Європи.

Питання обміну територіями, які контролює Україна, планують обговорити 18 серпня на зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Віткофф зазначив, що Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України, відмовившись від намірів «поглинути всю країну».

