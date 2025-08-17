Практика судов
Уступки в отношении территорий, на которые согласилась Россия, заключаются в том, что она не захватит всю Украину – Виткофф

18:07, 17 августа 2025
Кроме того, Виткофф заявил, что необходимости в прекращении огня в Украине нет, ведь ведутся переговоры о мирном соглашении.
Фото: АР
Специальный представитель президента США Стив Виткофф в интервью CNN заявил, что необходимость в немедленном прекращении огня в Украине отсутствует, поскольку уже ведутся переговоры о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией.

«Сейчас нет необходимости в прекращении огня в Украине, поскольку уже ведутся переговоры о заключении мирного соглашения», – сказал спецпредставитель президента США.

По словам Виткоффа, во время встречи президента США Дональда Трампа с Путиным были достигнуты договоренности о «надежных гарантиях безопасности» для Украины, подобные защите по статье 5 НАТО. В то же время вступление Украины в НАТО остается «красной линией» для Путина. Кроме того, Россия согласилась закрепить в возможном соглашении запрет на вторжение на другие территории Украины или Европы.

Вопрос обмена территориями, которые контролирует Украина, планируют обсудить 18 августа на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Виткофф отметил, что Россия пошла на уступки в отношении пяти регионов Украины, отказавшись от намерений «поглотить всю страну».

