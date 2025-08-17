Уступки в отношении территорий, на которые согласилась Россия, заключаются в том, что она не захватит всю Украину – Виткофф

Кроме того, Виткофф заявил, что необходимости в прекращении огня в Украине нет, ведь ведутся переговоры о мирном соглашении.

Фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специальный представитель президента США Стив Виткофф в интервью CNN заявил, что необходимость в немедленном прекращении огня в Украине отсутствует, поскольку уже ведутся переговоры о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией.

«Сейчас нет необходимости в прекращении огня в Украине, поскольку уже ведутся переговоры о заключении мирного соглашения», – сказал спецпредставитель президента США.

По словам Виткоффа, во время встречи президента США Дональда Трампа с Путиным были достигнуты договоренности о «надежных гарантиях безопасности» для Украины, подобные защите по статье 5 НАТО. В то же время вступление Украины в НАТО остается «красной линией» для Путина. Кроме того, Россия согласилась закрепить в возможном соглашении запрет на вторжение на другие территории Украины или Европы.

Вопрос обмена территориями, которые контролирует Украина, планируют обсудить 18 августа на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Виткофф отметил, что Россия пошла на уступки в отношении пяти регионов Украины, отказавшись от намерений «поглотить всю страну».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.