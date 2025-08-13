Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

Наразі ч. 3 ст. 105 Регламенту Верховної Ради передбачає, що законопроект, внесений Президентом або Кабміном, вважається відкликаним, якщо до його прийняття в першому читанні за основу повноваження Президента або Кабміну були припинені. Такий законопроект знімається з розгляду із відповідним зазначенням про це в єдиній автоматизованій системі.

Група народних депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександром Мережком зареєструвала законопроект 13621 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради в частині продовження розгляду законопроектів щодо міжнародних договорів.

Як зазначають ініціатори, чинний Регламент визначає, що припинення повноважень суб'єкта законодавчої ініціативи спричиняє автоматичне визнання його законопроектів відкликаними.

Такий стан речей призводить до того, що ратифікація та денонсація міжурядових та міждержавних угод, навіть якщо останні були розглянуті і схвалені профільним комітетом, зупиняється. Цей час втрачається, що, відповідно впливатиме на час припинення чи початку дії для України того чи іншого міжнародного договору.

Отже, пропонується дозволити Верховній Раді продовжити розгляд законопроектів щодо міжнародних договорів.

Як зазначають депутати, законопроектом пропонується внести зміни до Регламенту Верховної Ради України і визначити, що розглянуті в головному комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів не визнаються відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента України та Кабміну, а розгляд таких проектів продовжується.

Відповідно, статтю 199 Регламенту пропонується доповнити ч. 3 та ч. 4 такого змісту:

«3. До законопроектів щодо міжнародних договорів, якщо такі законопроекти були розглянуті Головним комітетом і були рекомендовані до прийняття в цілому, або рекомендовані до прийняття після доопрацювання, не застосовуються положення ч. 3 статті 105 цього Регламенту.

4. Законопроекти щодо міжнародних договорів, якщо такі законопроекти були визнані відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента України або Кабінету Міністрів України до набрання чинності частиною третьої цієї статті, і які були розглянуті Головним комітетом і були рекомендовані до прийняття в цілому, або рекомендовані до прийняття після доопрацювання, можуть бути включені до порядку денного сесії і розгляд таких законопроектів продовжується без повторного їх внесення суб'єктом законодавчої ініціативи. Повернені суб'єктам законодавчої ініціативи Верховною Радою України документи щодо таких законопроектів мають бути у визначені Головою Верховної Ради України строки надіслані до Верховної Ради України після включення таких законопроектів до порядку денного сесії».

Автор: Наталя Мамченко

