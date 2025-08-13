Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

Сейчас ч. 3 ст. 105 Регламента Верховной Рады предусматривает, что законопроект, внесенный Президентом или Кабмином, считается отозванным, если до его принятия в первом чтении за основу полномочия Президента или Кабмина были прекращены. Такой законопроект снимается с рассмотрения с соответствующим указанием об этом в единой автоматизированной системе.

Группа народных депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александром Мережко зарегистрировала законопроект 13621 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады в части продления рассмотрения законопроектов о международных договорах.

Как отмечают инициаторы, действующий Регламент определяет, что прекращение полномочий субъекта законодательной инициативы влечет за собой автоматическое признание его законопроектов отозванными.

Такое положение дел приводит к тому, что ратификация и денонсация межправительственных и межгосударственных соглашений, даже если последние были рассмотрены и одобрены профильным комитетом, останавливается. Это время теряется, что, соответственно, будет влиять на время прекращения или начала действия для Украины того или иного международного договора.

Таким образом, предлагается разрешить Верховной Раде продолжить рассмотрение законопроектов о международных договорах.

Как отмечают депутаты, законопроектом предлагается внести изменения в Регламент Верховной Рады Украины и определить, что рассмотренные в главном комитете законопроекты о международных договорах не признаются отозванными вследствие прекращения полномочий Президента Украины и Кабмина, а рассмотрение таких проектов продолжается.

Соответственно, статью 199 Регламента предлагается дополнить ч. 3 и ч. 4 следующего содержания:

«3. К законопроектам о международных договорах, если такие законопроекты были рассмотрены Главным комитетом и были рекомендованы к принятию в целом, или рекомендованы к принятию после доработки, не применяются положения ч. 3 статьи 105 этого Регламента.

4. Законопроекты о международных договорах, если такие законопроекты были признаны отозванными вследствие прекращения полномочий Президента Украины или Кабинета Министров Украины до вступления в силу частью третьей этой статьи, и которые были рассмотрены Главным комитетом и были рекомендованы к принятию в целом, или рекомендованы к принятию после доработки, могут быть включены в повестку дня сессии, и рассмотрение таких законопроектов продолжается без повторного их внесения субъектом законодательной инициативы. Возвращенные субъектам законодательной инициативы Верховной Радой Украины документы относительно таких законопроектов должны быть в определенные Председателем Верховной Рады Украины сроки отправлены в Верховную Раду Украины после включения таких законопроектов в повестку дня сессии».

Автор: Наталя Мамченко

