Трамп у Вашингтоні говоритиме із Зеленським віч-на-віч

Президент США Дональд Трамп вирішив провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським без участі європейських лідерів, які супроводжують українського главу держави у Вашингтоні. Про це повідомило видання BILD.
Як раніше повідомлялося, до Зеленського приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Однак, за даними BILD, спочатку Трамп говоритиме із Зеленським віч-на-віч, а європейські представники та НАТО долучаться до переговорів пізніше, під час спільної робочої вечері та розширених дискусій.
Трамп також анонсував намір провести тристоронні переговори із Зеленським і Путіним до кінця наступного тижня.
