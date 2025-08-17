Трамп у Вашингтоні говоритиме із Зеленським віч-на-віч

Зустріч Трампа та Зеленського відбудеться віч-на-віч перед спільними переговори з європейськими лідерами.

Фото: Mind.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп вирішив провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським без участі європейських лідерів, які супроводжують українського главу держави у Вашингтоні. Про це повідомило видання BILD.

Як раніше повідомлялося, до Зеленського приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Однак, за даними BILD, спочатку Трамп говоритиме із Зеленським віч-на-віч, а європейські представники та НАТО долучаться до переговорів пізніше, під час спільної робочої вечері та розширених дискусій.

Трамп також анонсував намір провести тристоронні переговори із Зеленським і Путіним до кінця наступного тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.