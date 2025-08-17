Трамп в Вашингтоне будет говорить с Зеленским лицом к лицу

Встреча Трампа и Зеленского состоится лицом к лицу перед совместными переговорами с европейскими лидерами.

Президент США Дональд Трамп решил провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским без участия европейских лидеров, сопровождающих украинского главу государства в Вашингтоне. Об этом сообщило издание BILD.

Как ранее сообщалось, к Зеленскому присоединятся канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Однако, по данным BILD, сначала Трамп будет говорить с Зеленским один на один, а европейские представители и НАТО присоединятся к переговорам позже, во время совместного рабочего ужина и расширенных дискуссий.

Трамп также анонсировал намерение провести трехсторонние переговоры с Зеленским и Путиным до конца следующей недели.

