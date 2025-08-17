Мерц присоединится к Стуббу и фон дер Ляйен на встрече Зеленского с Трампом

Канцлер Германии Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александер Стубб подтвердили, что присоединятся к переговорам Зеленского и Трампа в Вашингтоне.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Вашингтон в понедельник, 18 августа, для участия в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба федерального правительства Германии, пишет BBC.

Германия подчеркивает свою заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения для Украины. «Визит послужит обменом информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», — заявил пресс-секретарь канцлера, добавив: «Канцлер Мерц обсудит состояние мирных усилий с главами государств и правительств и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем достижении мирного соглашения в Украине. На переговорах, среди прочего, будут рассмотрены гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины в ее защите от российской агрессии. Это включает поддержку давления санкций».

К переговорам также присоединятся президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александер Стубб, о чем было объявлено на официальном сайте президента Финляндии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Европа формирует «группу поддержки»: фон дер Ляйен и ряд лидеров едут на встречу Зеленского с Трампом.

Ранее мы писали, что Европа направляет «группу поддержки» в США на встречу Зеленского и Трампа. В частности, вместе с Зеленским может прибыть президент Финляндии Александр Стубб — один из тех, с кем Трамп охотно общается. Европейские дипломаты считают, что его участие поможет избежать напряжённости и обеспечит вовлечение европейских партнёров в будущие переговоры.

Также в Вашингтон может приехать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который имеет тесные контакты с Трампом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.