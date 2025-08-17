Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Европа формирует «группу поддержки»: фон дер Ляен и ряд лидеров едут на встречу Зеленского с Трампом

13:25, 17 августа 2025
Урсула фон дер Ляйен присоединится к встрече Зеленского с Трампом в Белом доме.
Европа формирует «группу поддержки»: фон дер Ляен и ряд лидеров едут на встречу Зеленского с Трампом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что примет участие во встрече Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме 18 августа.

По её словам, 17 августа она встретится с Зеленским в Брюсселе, после чего они вместе примут участие в видеоконференции «Коалиции желающих».

«По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее мы писали, что Европа направляет «группу поддержки» в США на встречу Зеленского и Трампа. В частности, вместе с Зеленским может прибыть президент Финляндии Александр Стубб — один из тех, с кем Трамп охотно общается. Европейские дипломаты считают, что его участие поможет избежать напряжённости и обеспечит вовлечение европейских партнёров в будущие переговоры.

Также в Вашингтон может приехать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который имеет тесные контакты с Трампом.

В то же время Bild со ссылкой на правительственные источники пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон 17 августа согласуют общую позицию и решат, кто именно из них отправится в США.

Впоследствии стало известно, что Мерц подтвердил, что в понедельник посетит Вашингтон. Он присоединится к Зеленскому на встрече с Трампом.

Кроме того, по информации СМИ, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони также присоединится к встрече.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Европа Дональд Трамп война Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

Должностные оклады на таможне будут исчислять в орудийных величинах – комитет рекомендовал принять законопроект

На центральном уровне должностной оклад таможенников составит не менее 29,4 тысяч грн.

«Копипаста» из старого отмененного приговора не предусмотрена УПК как способ исследования судом доказательств — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что в УПК нет такого способа исследования судом доказательств, как импорт содержательной составляющей показаний свидетелей, экспертов и специалиста из текста предыдущего, ранее отмененного приговора, и их отражение в тексте нового приговора.

Галина Третьякова заявила, что увеличение окладов прокурорам без увеличения бюджета Пенсионного фонда приведет к многочисленным судебным процессам

Третьякова заявила, что принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета, а в случае повышения окладов прокурорам нужно увеличивать бюджет на их пенсии, потому что в противном случае Пенсионный фонд будет вовлечен в многочисленные судебные процессы.

Существенные нарушения судьей норм процессуального права при отсутствии доказательств умысла свидетельствуют о наличии дисциплинарного проступка — Верховный Суд

Нарушения судьей норм ГПК могли быть обусловлены уровнем ее профессиональной компетенции, как указал Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео