Европа формирует «группу поддержки»: фон дер Ляен и ряд лидеров едут на встречу Зеленского с Трампом

Урсула фон дер Ляйен присоединится к встрече Зеленского с Трампом в Белом доме.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что примет участие во встрече Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме 18 августа.

По её словам, 17 августа она встретится с Зеленским в Брюсселе, после чего они вместе примут участие в видеоконференции «Коалиции желающих».

«По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее мы писали, что Европа направляет «группу поддержки» в США на встречу Зеленского и Трампа. В частности, вместе с Зеленским может прибыть президент Финляндии Александр Стубб — один из тех, с кем Трамп охотно общается. Европейские дипломаты считают, что его участие поможет избежать напряжённости и обеспечит вовлечение европейских партнёров в будущие переговоры.

Также в Вашингтон может приехать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который имеет тесные контакты с Трампом.

В то же время Bild со ссылкой на правительственные источники пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон 17 августа согласуют общую позицию и решат, кто именно из них отправится в США.

Впоследствии стало известно, что Мерц подтвердил, что в понедельник посетит Вашингтон. Он присоединится к Зеленскому на встрече с Трампом.

Кроме того, по информации СМИ, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони также присоединится к встрече.

