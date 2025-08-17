Практика судів
Європа формує «групу підтримки»: фон дер Ляєн і низка лідерів їдуть на зустріч Зеленського з Трампом

13:25, 17 серпня 2025
Урсула фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі.
Європа формує «групу підтримки»: фон дер Ляєн і низка лідерів їдуть на зустріч Зеленського з Трампом
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що візьме участь у зустрічі Президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом, яка відбудеться у Білому домі 18 серпня.

За її словами, 17 серпня вона зустрінеться із Зеленським у Брюсселі, після чого вони разом долучаться до відеоконференції «Коаліції охочих».

«На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі», — зазначила фон дер Ляєн.

Раніше ми писали, що Європа направляє «групу підтримки» до США на зустріч Зеленського і Трампа. Зокрема, разом із Зеленським може прибути президент Фінляндії Александр Стубб — один із тих, з ким Трамп охоче спілкується. Європейські дипломати вважають, що його участь допоможе уникнути напруженості та забезпечить залучення європейських партнерів до майбутніх переговорів.

Також у Вашингтон може приїхати генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який має тісні контакти з Трампом.

Водночас Bild із посиланням на урядові джерела пише, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кир Стармер та президент Франції Еммануель Макрон 17 серпня узгодять спільну позицію і вирішать, хто саме з них вирушить до США.

Згодом стало відомо, що Мерц підтвердив, що в понеділок відвідає Вашингтон. Він приєднається до Зеленського на зустрічі з Трампом.

Крім того, за інформацією ЗМІ, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також приєднається до зустрічі.

