  1. В мире

Кушнер и Уиткофф встретились с посланником Кремля, чтобы обсудить мирный план — Axios

08:13, 9 января 2026
Зеленский, вероятно, отправится в США на следующей неделе, чтобы встретиться с Трампом и завершить соглашение о гарантиях безопасности для Украины.
Фото: Kristina Kormilitsyna/AFP via Getty
Спецпредставители президента США Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Париже встречу с российским посланником Кириллом Дмитриевым. Стороны обсуждали американский план урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

«После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от Путина на это предложение. Пока Путин не дал никаких публичных признаков того, что он готов согласиться или даже всерьез рассмотреть сделку, которую обсуждают США и Украина», — пишет издание.

Французское издание Le Monde первым сообщило, что Кирилла Дмитриева заметили вблизи посольства США в Париже. В Белом доме и у представителей Дмитриева комментариев по этому поводу не предоставили.

Как отмечает Axios, встреча с Дмитриевым состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в частности с Президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами Великобритании Киром Стармером, Франции Эммануелем Макроном и Германии Фридрихом Мерцем.

«Эти переговоры были сосредоточены на двух основных спорных вопросах: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступках Украины в восточном регионе Донбасса», — пишет издание.

Украинские чиновники отмечают, что уже на следующей неделе Зеленский может отправиться в США для встречи с Трампом и окончательного согласования соглашения о гарантиях безопасности. Альтернативный вариант — встреча двух лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

США война переговоры

