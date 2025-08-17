Мерц приєднається до Стубба та фон дер Ляєн на зустрічі Зеленського з Трампом

Канцлер Німеччини Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Фінляндії Александер Стубб підтвердили, що приєднається до переговорів Зеленського і Трампа у Вашингтоні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідає Вашингтон у понеділок, 18 серпня, для участі в переговорах між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомила пресслужба федерального уряду Німеччини, про це пише BBC.

Німеччина наголошує на своїй зацікавленості у якнайшвидшому досягненні мирної угоди для України. «Візит слугуватиме обміном інформацією з президентом США Дональдом Трампом після його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці», – заявив речник канцлера, додаючи: «Канцлер Мерц обговорить стан мирних зусиль з главами держав та урядів і підкреслить зацікавленість Німеччини у швидкому досягненні мирної угоди в Україні. На переговорах, серед іншого, будуть розглянуті гарантії безпеки, територіальні питання та подальша підтримка України в її захисті від російської агресії. Це включає підтримку тиску санкцій».

До переговорів також приєднаються президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Фінляндії Александер Стубб, про що було оголошено на офіційному сайті президента Фінляндії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Європа формує «групу підтримки»: фон дер Ляєн і низка лідерів їдуть на зустріч Зеленського з Трампом.

Раніше ми писали, що Європа направляє «групу підтримки» до США на зустріч Зеленського і Трампа. Зокрема, разом із Зеленським може прибути президент Фінляндії Александр Стубб — один із тих, з ким Трамп охоче спілкується. Європейські дипломати вважають, що його участь допоможе уникнути напруженості та забезпечить залучення європейських партнерів до майбутніх переговорів.

Також у Вашингтон може приїхати генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який має тісні контакти з Трампом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.