Практика судів
  1. В Україні

Припинення вогню та територіальне питання – Зеленський назвав ключові теми переговорів із фон дер Ляєн

19:01, 17 серпня 2025
Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції перед зустріччю з Трампом.
Припинення вогню та територіальне питання – Зеленський назвав ключові теми переговорів із фон дер Ляєн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, щоб скоординувати позиції напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Зеленський наголосив на необхідності припинення вогню як першого кроку до дипломатичних переговорів. «У Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усі. Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупиняти вбивства. Але він мусить це зробити», – сказав він. За його словами, переговори мають починатися з поточної лінії фронту, що підтримується європейськими партнерами.

Президент зазначив, що Росія за 12 років не досягла успіхів у захопленні Донецької області, а Конституція України унеможливлює територіальні поступки. «Оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі: Україна, Сполучені Штати, Росія», – додав Зеленський, наголосивши, що у разі відмови Москви санкції проти неї мають посилитися.

Обговорюючи вступ до ЄС, Зеленський підкреслив, що це частина безпекових гарантій для України. «Не може бути поділу між Україною та Молдовою – це, на мою думку, було б украй поганим кроком. Якщо такий поділ відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що в Європи немає спільної та сильної позиції щодо гарантій», – зазначив він.

Серед інших тем – посилення санкційного тиску на Росію. Зеленський подякував за 18-й пакет санкцій і закликав підготувати 19-й до вересня. Він також акцентував на співпраці в рамках програми SAFE, зокрема у сфері виробництва дронів.

Зеленський звернувся до фон дер Ляєн із проханням підтримати програму шкільного харчування в Україні, яка забезпечує гаряче харчування для учнів, особливо в прифронтових регіонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп Володимир Зеленський Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував увести до ГПК, ЦПК та КАСУ штрафні ставки – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

До законопроекту про скасування Житлового кодексу обов’язково включать безоплатне житло для військовослужбовців та УБД – Олена Шуляк

За словами Шуляк, безоплатне житло і всі інші пільги для українських військовослужбовців та учасників бойових дій, будуть обовʼязково включені до законопроекту про скасування Житлового кодексу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео