Припинення вогню та територіальне питання – Зеленський назвав ключові теми переговорів із фон дер Ляєн

Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції перед зустріччю з Трампом.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, щоб скоординувати позиції напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Зеленський наголосив на необхідності припинення вогню як першого кроку до дипломатичних переговорів. «У Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усі. Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупиняти вбивства. Але він мусить це зробити», – сказав він. За його словами, переговори мають починатися з поточної лінії фронту, що підтримується європейськими партнерами.

Президент зазначив, що Росія за 12 років не досягла успіхів у захопленні Донецької області, а Конституція України унеможливлює територіальні поступки. «Оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі: Україна, Сполучені Штати, Росія», – додав Зеленський, наголосивши, що у разі відмови Москви санкції проти неї мають посилитися.

Обговорюючи вступ до ЄС, Зеленський підкреслив, що це частина безпекових гарантій для України. «Не може бути поділу між Україною та Молдовою – це, на мою думку, було б украй поганим кроком. Якщо такий поділ відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що в Європи немає спільної та сильної позиції щодо гарантій», – зазначив він.

Серед інших тем – посилення санкційного тиску на Росію. Зеленський подякував за 18-й пакет санкцій і закликав підготувати 19-й до вересня. Він також акцентував на співпраці в рамках програми SAFE, зокрема у сфері виробництва дронів.

Зеленський звернувся до фон дер Ляєн із проханням підтримати програму шкільного харчування в Україні, яка забезпечує гаряче харчування для учнів, особливо в прифронтових регіонах.

