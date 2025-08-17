Прекращение огня и территориальный вопрос – Зеленский назвал ключевые темы переговоров с фон дер Ляйен

Зеленский и фон дер Ляйен скоординировали позиции перед встречей с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, чтобы скоординировать позиции накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Зеленский подчеркнул необходимость прекращения огня как первого шага к дипломатическим переговорам. «У Путина много требований, но мы не знаем их все. Если их действительно столько, сколько мы слышали, то на их проработку понадобится время. Сделать это под давлением оружия невозможно. Поэтому необходимо прекратить огонь и быстро работать над окончательным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне. Путин не хочет останавливать убийства. Но он должен это сделать», – сказал он. По его словам, переговоры должны начинаться с текущей линии фронта, которая поддерживается европейскими партнерами.

Президент отметил, что Россия за 12 лет не достигла успехов в захвате Донецкой области, а Конституция Украины делает территориальные уступки невозможными. «Поскольку территориальный вопрос является настолько важным, его должны обсуждать только лидеры Украины и России на трехсторонней встрече: Украина, Соединенные Штаты, Россия», – добавил Зеленский, подчеркнув, что в случае отказа Москвы санкции против нее должны усилиться.

Обсуждая вступление в ЕС, Зеленский подчеркнул, что это часть гарантий безопасности для Украины. «Не может быть разделения между Украиной и Молдовой – это, по моему мнению, было бы крайне плохим шагом. Если такое разделение произойдет, это автоматически будет означать, что Европа разделена по Украине, что у Европы нет общей и сильной позиции по гарантиям», – отметил он.

Среди других тем – усиление санкционного давления на Россию. Зеленский поблагодарил за 18-й пакет санкций и призвал подготовить 19-й к сентябрю. Он также акцентировал внимание на сотрудничестве в рамках программы SAFE, в частности в сфере производства дронов.

Зеленский обратился к фон дер Ляйен с просьбой поддержать программу школьного питания в Украине, которая обеспечивает горячее питание для учеников, особенно в прифронтовых регионах.

