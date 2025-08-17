Зеленський наполягає, що спочатку треба припинити вогонь, а потім працювати над угодою

Це протирічить баченню Трампа, який бажає укласти всеоосяжну мирну угоду, а не просто припинити вогонь.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для початку переговорів щодо врегулювання війни необхідно спочатку припинити вогонь, а потім оперативно працювати над фінальною угодою. Про це він сказав, представляючи позицію, що контрастує з баченням президента США Дональда Трампа, який виступає за укладення всеосяжної мирної угоди без попереднього припинення бойових дій.

«Ми повинні припинити вбивства.

Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх з них, і якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по усіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою», – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що територіальні питання можуть обговорюватися лише за участю лідерів України, Росії та США на тристоронній зустрічі, але Росія поки не демонструє готовності до такого формату. «Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити», – додав президент України.

Зеленський планує обговорити ці питання під час зустрічі у Вашингтоні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп після переговорів з Путіним, телефонних розмов з Зеленським та лідерами країн ЄС заявив, що «усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити жахливу війну між Росією та Україною — це безпосередньо перейти до мирної угоди».

«Мирна угода краще, ніж просто припинення вогню» — заявив Трамп лідерам НАТО після зустрічі з Путіним. Президент США сказав Володимиру Зеленському і лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню і надає перевагу угоді про завершення війни.

