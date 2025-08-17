Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Зеленський наполягає, що спочатку треба припинити вогонь, а потім працювати над угодою

16:50, 17 серпня 2025
Це протирічить баченню Трампа, який бажає укласти всеоосяжну мирну угоду, а не просто припинити вогонь.
Зеленський наполягає, що спочатку треба припинити вогонь, а потім працювати над угодою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для початку переговорів щодо врегулювання війни необхідно спочатку припинити вогонь, а потім оперативно працювати над фінальною угодою. Про це він сказав, представляючи позицію, що контрастує з баченням президента США Дональда Трампа, який виступає за укладення всеосяжної мирної угоди без попереднього припинення бойових дій.

«Ми повинні припинити вбивства.

Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх з них, і якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по усіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою», – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що територіальні питання можуть обговорюватися лише за участю лідерів України, Росії та США на тристоронній зустрічі, але Росія поки не демонструє готовності до такого формату. «Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити», – додав президент України.

Зеленський планує обговорити ці питання під час зустрічі у Вашингтоні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп після переговорів з Путіним, телефонних розмов з Зеленським та лідерами країн ЄС заявив, що «усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити жахливу війну між Росією та Україною — це безпосередньо перейти до мирної угоди».

«Мирна угода краще, ніж просто припинення вогню» — заявив Трамп лідерам НАТО після зустрічі з Путіним. Президент США сказав Володимиру Зеленському і лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню і надає перевагу угоді про завершення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

путін Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

До законопроекту про скасування Житлового кодексу обов’язково включать безоплатне житло для військовослужбовців та УБД – Олена Шуляк

За словами Шуляк, безоплатне житло і всі інші пільги для українських військовослужбовців та учасників бойових дій, будуть обовʼязково включені до законопроекту про скасування Житлового кодексу.

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Забезпечення позову не може блокувати анулювання спецдозволу на підставі санкцій РНБО – позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував рішення судів, зазначивши, що заборона Держгеонадрам вчиняти дії щодо спецдозволу перешкоджає виконанню указу Президента, який відповідно до Закону «Про санкції» та Кодексу про надра зобов’язує анулювати або зупинити дію дозволу через 30 днів після введення санкцій, якщо бенефіціарний власник не змінився

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео